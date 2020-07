In nieuwe horecazaak Toffenhof in Ouwegem speelt de tuin de hoofdrol Ronny De Coster

15 juli 2020

14u18 1 Ouwegem De Kruisemse deelgemeente Ouwegem is een opmerkelijke horecazaak rijker: Jurgen De Maerteleire en Leen Dervaux hebben in het centrum van het dorp Toffenhof geopend. En dat is kennelijk niet zomaar een taverne: zoals de naam laat vermoeden, speelt de tuin de hoofdrol. “Met onze grote speeltuin, konijnen en cavia’s voor de kinderen, maar ook met een ruim terras en een petanquebaan willen we een rustige plek crëren om te verpozen”, klinkt het.

“Ik droomde er al een paar jaar van om een eigen zaak te beginnen”, steekt Jurgen van wal. Drie jaar geleden kocht hij aan de Ouwegemsesteenweg in Ouwegem een lapje grond. Een jaar geleden stak hij de eerste spade in de grond. “Ik ben begonnen met wat ik zelf kon en wat uiteindelijk het aller belangrijkste is: de tuin. Tonnen aarde heb ik uitgegraven. Ik ben bomen en struiken gaan planten, heb een petanquebaan en een waterpartij aangelegd”, vertelt Jurgen. Een grote speeltuin helemaal achteraan het grote terrein is de blikvanger.

Uniek concept

“De coronacrisis heeft onze plannen amper doorkruist: we hadden een jaar nodig om dit uit te bouwen. We zouden begin juni openen. Het is een maand later geworden. We hadden het geluk, dat de aannemer die de taverne moest bouwen, is blijven doorwerken. Mijn werk in de tuin was al klaar”, prijst Jurgen zich gelukkig. “We hebben Toffenhof bedacht, omdat het concept in de regio nog niet bestaat. Dit is geen café of taverne met ook nog een tuintje erbij: de tuin vervult de hoofdrol. Ouders of grootouders met kinderen kunnen op het afgesloten terrein onbezorgd hun kinderen de vrije loop laten. Naast de speeltuin hebben we ook een “dierentuintje” met konijnen en cavia’s. We hebben ook een papegaai, maar die is even ontsnapt en blijft hier in de buurt rondvliegen. Ik hoop dat de petanquebaan de aanleiding kan zijn tot de oprichting van een petanqueclub”, zegt Jurgen.

Verzorgde maaltijden

Aan de straatkant staat de nieuw gebouwde taverne. “Dat werk hebben we helemaal uitbesteed”, pikt Leen in. Zij serveert een vrij ruime keuze aan snacks. “We hebben niet alleen croques, spaghetti en lasagne, maar onder meer ook balletjes in de tomatensaus, vol-au-vent, paella. Die bereiden we niet zelf: alles komt dagvers van de bekende Zingemse traiteur Demeulemeester”, legt Leen uit.

Toffenhof aan de Ouwegemsesteenweg 171 in Ouwegem is op weekdagen (niet op dinsdag en donderdag) open van 11 tot 20 uur, op zaterdag van 11 tot 21 uur en op zondag van 10 tot 20 uur. De zaak beschikt over een eigen parking. En op een steenworp bevindt zich de nieuwe gemeentelijke parkeerplaats Molendam.