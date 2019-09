In een mum van tijd 40 deelnemers aan fietsbenefiet van 280 kilometer voor mucopatiënten: “Zò groot is het enthousiasme in Zingem” Twee jaar na succesvol Parijs-Zingem start nieuwe rit vanuit Keulen Ronny De Coster

20 september 2019

15u15 0 Kruisem Wouter Vanderstraeten, papa van mucopatiëntje Stan, doet het weer. Na de fietstocht Parijs-Zingem van vorig jaar, kreeg hij moeiteloos veertig wielertoeristen bijeen om in 2020 van Keulen naar Zingem te fietsen ten voordele van verenigingen die patiënten met muco bijstaan. Maar hij wil de groep tijdens de tocht zien aangroeien. Er zijn vier plaatsen waar deelnemers kunnen aansluiten.

Stan en Laura zijn twee Zingemse kindjes met mucoviscidose. “In België zijn er meer dan 1.400 kinderen, jongeren en volwassenen met muco”, zegt Wouter Vanderstraeten, vader van Stan. “Taai slijm blokkeert de ademhaling en de spijsvertering. Samen met hun ouders, familie en vrienden vechten kinderen met muco elke dag om zo ‘gezond’ mogelijk te blijven. Dat betekent: veel aërosollen, dagelijks allerlei medicatie nemen, meermaals per week naar de kine en zeer regelmatig op controle bij een team van artsen. En dat vergt veel van hen en van hun entourage. Speciaal voor Laura en Stan, maar bij uitbreiding voor iedereen met muco, organiseren wij de actie Keulen-Zingem (een tocht van 280 kilometer, red.) om geld in te zamelen ten voordele van de Mucovereniging, het Zeepreventorium De Haan, en het Centrum voor mucoviscidose van het UZ Gent”, legt Wouter uit.

Parijs

Wouter is niet aan zijn proefstuk toe: een jaar geleden organiseerde hij met de enthousiaste steun van een pak medewerkers al een gelijkaardig initiatief. Toen fietsten de deelnemers van Parijs naar Zingem. Volgend jaar is Keulen de startplaats.

We nodigen wielertoeristen uit om onderweg aan te sluiten. Dat kan in Valkenburg, Tienen, Waterloo en op de Muur van Geraardsbergen. Voor de Muur rekenen we op minimaal 50 renners Organisator Wouter Vanderstraeten

“Daar zullen we met een veertigtal fietsers vertrekken. Die plaatsen zijn al ingenomen. Zò groot is het enthousiasme in Zingem”, prijst Wouter zich gelukkig. “Maar het is de bedoeling dat we aan Café Sportpaleis in Zingem aankomen met een veel grotere groep. Daarom nodigen we wielertoeristen uit om onderweg aan te sluiten. Dat kan in Valkenburg, Tienen, Waterloo en op de Muur van Geraardsbergen. Voor de eerste drie zullen dat er telkens ongeveer 20 zijn, maar voor de Muur rekenen we op minimaal 50 renners. Velen zullen namelijk vanuit Zingem naar daar fietsen en zich dan bij het peloton aansluiten. De renners krijgen van ons een uitgebreide bevoorrading en de best mogelijke omkadering om deze rit samen tot een goed einde te brengen”, voorziet Wouter.

Activiteiten in Zingem

In Zingem zelf is er gedurende de dag heel wat randanimatie met onder meer een familiefietstocht, een fietsbehendigheidsparcours, optredens en volkspelen.

Meer praktische info over de benefiet is te vinden op de website www.keulen-zingem.be