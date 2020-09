Huis in Ouwegem onbewoonbaar nadat tv-toestel implodeert en in brand vliegt Ronny De Coster

17 september 2020

22u13 52 Ouwegem In een huis aan de wijk De Gavers in de Kruisemse deelgemeente Ouwegem is donderdagavond brand uitgebroken, nadat een televisietoestel was geImplodeerd. De woning is onbewoonbaar.

De brand heeft gewoed in een slaapkamer op de eerste verdieping. De bewoonster was er televisie aan het kijken, toen het toestel uitviel en implodeerde. De dame bleef ongedeerd en kon zich tijdig uit de voeten maken. Een ter hulp snellende buurman struikelde over een muurtje en moest door de Ambulancedienst Snoeck worden verzorgd.

Onbewoonbaar

Teams van de brandweerposten Oudenaarde en Gavere konden beletten dat het vuur zich door de woning verspreidde, maar toch is de schade als gevolg van rook en bluswater groot. Het huis is daardoor onbewoonbaar. Gemeentelijk noodplanningscoördinator Peter Martens kwam ter plaatse om na te gaan of de getroffen bewoonster een noodwoning nodig had. Dat bleek niet het geval: de dame kan terecht bij familie.