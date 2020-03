Honderden mensen nemen afscheid van barones Lily de Gerlache (96): “Een sterke dame met een groot sociaal gevoel” Ronny De Coster

09 maart 2020

17u53 4 Kruisem In de Sint-Pieterskerk van Huise hebben honderden mensen afscheid genomen van barones Lily de Gerlache de Gomery. Zoon Bernard en deken Van De Velde schetste de overleden barones als een bijzonder sterke en moedige vrouw, die een verblijf in een Duits concentratiekamp had overleefd en als een sociale dame die erg meeleefde met wat zich in de dorpen rond haar kasteel afspeelde.

Vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen vormden een erehaag, toen de kist de Sint-Pieterkerk van Huise naar binnen werd gedragen. De ongeveer vierhonderd stoelen binnen volstonden niet om alle aanwezigen een zitplaats te geven.

De uitvaartplechtigheid verliep in de twee landstalen. Naast enkele adellijke families zaten in de kerk ook veel inwoners van Huise en Mullem, die de barones herinneren als een joviale en geëngageerde dame. Bekende streekgenoten als minister van staat Herman De Croo, professor en oud-burgemeester van Zingem Jean-Pierre Cnudde, Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester en jeugdschrijver Marc De Bel begroetten de familie. Koning Filip en koningin Mathilde lieten een bloemenkrans leveren.

“Een straffe en moedige dame”

“We kregen tientallen rouwberichten en daarin schetsen mensen van onze moeder allemaal hetzelfde beeld: ze was een toonbeeld van inzet, gratie en respect, een straffe en moedige dame, die voor iedereen klaar stond. Een sociaal voelende vrouw met een groot hart”, citeerde haar oudste zoon Bernard. “Het is aan ons om haar voorbeeld te volgen en haar boodschap door te geven.

“Wat een moed om als een jonge, idealistische vrouw aan de slag te gaan in de weerstand”, blikte de Oudenaardse deken Luc Van De Velde terug op Lily’s verleden in de Tweede Wereldoorlog, waar ze krijgsgevangen werd genomen en in een concentratiekamp in het Duitse Ravensbruck belandde. “Ze bracht tijdens de oorlog zelfs geheime boodschappen over in haar kapsel, maar werd verraden”, wist de pastoor. Hij schetste de barones als een vrouw die heel sterk verbonden was met de gemeenschap van Mullem en Huise. Een zieke, een ongeval, een overlijden? Lily was er mee begaan.”

Rozen

Op het bidprentje is de barones te zien in haar rozentuin, waarop ze heel trots was. Lily was ook ere-voorzitster van de Koninklijke Nationale Maatschappij ‘De Vrienden van de Roos’. Ook een heel symbolische foto, waarop de hand van Lily oprijst uit de prikkeldraad en een roos in de lucht steekt, staat op het prentje. Haar laatste rustplaats krijgt de barones in het familiegraf in het Waalse Gomery, waar veertien jaar geleden ook haar man, Gaston de Gerlache werd begraven. “Op haar vraag nemen we naar de begraafplaats wat aarde uit Huise en Mullem mee”, vertelde haar oudste zoon.

