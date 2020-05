HLN-biercoach Sofie Vanrafelghem leert je biertjes proeven in haar virtueel café Ronny De Coster

03 mei 2020

12u42 0 Kruisem De coronacrisis heeft ook de agenda van Sofie Vanrafelghem uit Zingem overhoop gegooid. Nu ’s lands bekendste biersommelier en HLN-biercoach niet meer op verplaatsing kan om lekkere biertjes te degusteren, organiseert ze elke week een virtueel café. “Iedereen is welkom, want je hoeft heus geen kenner te zijn om er iets van op te steken”, zegt Sofie.

Ze reist doorgaans niet alleen het land, maar de hele wereld rond om haar kennis over bier te delen. “Nu ik als fulltime zelfstandige zonder werk zit en de sector het zwaar heeft, wou ik niet bij de pakken blijven zitten en toch iets doen om de brouwers een beetje te steunen. Net als vele andere bierliefhebbers mis ik de cafés enorm. Zo kwam het idee om een virtueel biercafé te openen”, zegt Sofie. Haar digitale kroeg lokt alvast veel bezoekers. “Gemiddeld is ons bereik 5.000 en zijn er ongeveer 500 actief betrokken. Komende edities gaan we focussen op streekbieren. Zo zullen we onder meer de bieren van Pêtre Devos, Brouwerij Contreras, Oosteke Brouwers, Brouwerij Liefmans en Brouwerij Roman in de kijker zetten. Nu verschillende onder hen zoals bijvoorbeeld Pêtre Devos ook bieren thuis leveren, hoeven mensen niet langer hun favoriete lokale bieren te missen”, besluit Sofie. In het café doet ook Sofies man David Leroy, die ook bierkenner is, zijn zegje.

Elke vrijdag

Haar virtueel café is elke vrijdag vanaf 17 uur te volgen op de Facebook-pagina Sofie’s World. Eerdere afleveringen kunnen daar ook herbekeken worden.