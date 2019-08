Exclusief voor abonnees Hier wordt over onderwijs gepraat op familiefeestjes: nieuwe directeur Saan (28) wordt baas van moeder en tante, alleen vader staat nog boven hem Ronny De Coster

30 augustus 2019

15u24 0 Kruisem Schooldirecteur worden en daarmee ook de ‘baas’ van je moeder en tante worden: het is wat Saan Vandenheede overkomt in Zingem. Hij leidt vanaf maandag de Gemeentelijke Basisschool De Bosrank, waar moeder Hedwige al 20 jaar voor de klas staat en tante Lucrèce al 9 jaar. “Onze Saan is nu onze baas. Maar we hebben er geen moeite mee. Integendeel”, klinken ze in koor.

“Ja, ik heb het al vaak moeten horen, dat mijn zoon nu mijn baas wordt”, begint juf Hedwige. Ze heeft er al 39 schooljaren opzitten, waarvan 20 in de Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank” in Zingem. “Onze Saan en zijn broer Len hebben hier ook op de schoolbanken gezeten, maar ze hebben nooit les van mij gehad. Ik wou niet dat mijn eigen kinderen bij mij in de klas zaten. Ik wou vermijden, dat daarover opmerkingen zou komen. We hebben de school en thuis ook altijd strak gescheiden gehouden. Was Saan of zijn broer vergeten om zijn schoolagenda te laten ondertekenen of om geld mee te nemen voor een uitstap of zo, dan mochten ze daarvoor overdag niet bij mij komen. Kregen ze van hun juf dan straf, dan was dat maar zo”, vertelt Hedwige.

