Herstellende Jolien Verschueren (29) rijdt zaterdag mountainbiketocht in Zonnebeke Ronny De Coster

18 juni 2019

11u17 2 Kruisem De Kruishoutemse veldrijdster Jolien Verschueren (29) werkt volop aan haar comeback: volgende zaterdag, 22 juni, neemt ze deel aan een mountainbiketocht in Zonnebeke.

Jolien Verschueren kreeg in april vorig jaar te horen, dat ze een hersentumor had. Tijdens haar herstelperiode is de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal altijd blijven volhouden, dat ze terug het veld in wil. En aan die comeback, die gepland is voor september, is ze volop bezig: nadat Jolien nog 125 kilometer aflegde in de 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker, rijdt ze volgende zaterdag een mountainbiketocht in het West-Vlaamse Zonnebeke.

Supportersclub

Jolie heeft er een supportersclub in het café d’Oude Timmerie aan de Roeselarestraat.

De mountainbiketocht gaat over een parcours van 50 kilometer en start om 8.45 uur. De organisatie biedt vooraf koffie aan. Na de tocht is er een barbecue met aperitief.

Deelnemen kost 20 euro. Vooraf inschrijven is gewenst en kan op het telefoonnummer 051/77.84.97 van d’ Oude Timmerie.