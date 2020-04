Heropening van recyclageparken in Kruisem verloopt rustig: “Inwoners beseffen dat stormloop niet hoeft” Ronny De Coster

17u37 0 Kruisem In tegenstelling tot op veel andere plaatsen in Vlaanderen verliep de heropening van de recyclageparken in Kruisem uiterst rustig. “Er hebben de hele dag geen wachtrijen gestaan”, weet milieuschepen Kristof Callens (CD&V).

Ellenlange wachtrijen waren deze week al te zien bij de heropening van tal van containerparken in Vlaanderen. Maar niet in Kruisem, waar de poorten van de recyclageparken weer openzwaaiden: zowel op de site Zingem als die in Kruishoutem moesten bezoekers nooit lang wachten. “Gelukkig is het besef toch doorgedrongen, dat het helemaal geen zin heeft dat iedereen tegelijk naar het containerpark holt. Wij hadden samen met de intercommunale ook een regeling voorzien om de eerste twee uur alleen inwoners van 65 jaar en ouder toe te laten. Dat heeft goed gewerkt”, prijst de schepen zich gelukkig.