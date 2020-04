Heropening van McDonald's drive in Zingem verloopt rustig Ronny De Coster

21 april 2020

12u42 0 Kruisem De heropening van de drive van het hamburgerrestaurant McDonald’s in Zingem is deze voormiddag rustig verlopen. De stormloop bleef uit. “Misschien omdat iedereen vreesde dat er ineens zoveel volk zou komen”, denkt Bart Diele. De Zingemse frituuruitbater stond zelfs ruim een halfuur voor de heropening aan de bestelzuil.

Bart runt in Zingem zelf de frituur De Flandrien. “We zijn nu 7 dagen op 7 open, maar ik gun mijn collega’s ook wel iets. En ik lust wel eens iets van McDo. Ik had wel gevreesd dat hier meteen een lange wachtrij zou ontstaan”, verklaart Bart waarom hij ruim op tijd kwam. Tot tien voor elf stond hij nog als enige aan de drive. Daarna kwamen er meer klanten. Maar erg lang zagen we de rij niet worden.

Veiligheidsmaatregelen

McDonald’s sloot op 18 maart zijn 87 Belgische restaurants, inclusief de ‘drives’. Een maand later gingen die vandaag weer open. In totaal hebben 68 van de 87 restaurants in ons land zo’n drive-in. Er is voorlopig wel een ‘beperkt’ menu beschikbaar, al blijven alle klassiekers op post. Aan de betaal- en afhaalbalies is plexiglas aangebracht om het contact tussen personeel en klanten veilig te laten verlopen.