Heraanleg van Waregemseweg moet verbinding tussen Kruisem en Waregem veiliger maken Ronny De Coster

19 november 2019

13u03 4 Kruisem De Waregemsesteenweg, de zes kilometer lange verbindingsweg tussen Kruisem en Waregem, moet veiliger worden. De beide gemeentebesturen hebben beslist om een studie te maken voor de heraanleg. “Niet alleen de vernieuwing van de rijweg, maar ook de aanleg van fietspaden, een gescheiden rioleringsstelsel, waterzuivering en omgevingsaanleg worden voorzien. En we zullen ook aanpalende straten in het plan meenemen”, zegt Robrecht Bothuyne (CD&V), de Kruisemse schepen van Openbare Werken.

Kruisem heeft een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met de stad Waregem, het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en TMVW-Aquario voor de heraanleg van de verbindingsweg tussen Kruishoutem en Waregem. Samen stellen zij een studiebureau aan, dat van de Waregemseweg een veilige verbinding moet maken. Vandaag heeft de weg tussen Kruisem en Waregem een slechte reputatie op vlak van verkeersveiligheid: hier gebeurden al veel zware ongevallen. Fietspaden zijn er niet.

Fietsers

“De Waregemsesteenweg is een drukke weg en er gaat heel wat Kruishoutemse jeugd naar school in Waregem. Een veilige fietsverbinding is dan ook geen luxe. Een veilige heraanleg moet voor elke weggebruiker een verbetering zijn. Het gaat om zes kilometer, tussen het Nieuw Plein in Kruishoutem en het kruispunt met de ring rond Waregem”, legt de Kruisemse schepen Robrecht Bothuyne uit.

Ook aanpalende straten

De studie die nu wordt opgestart zal volgens de schepen niet alleen op die gewestweg tot grote werkzaamheden leiden: ook enkele aanpalende straten worden betrokken. “Ook daar is het de bedoeling te voorzien in riolering, waterzuivering en een veilige weginrichting. Het gaat om de Pontstraat, Winkelstraat en Warandestraat (inclusief de aansluiting van de Winkelkouter), het eerste deel Groeneweg, Riemegemstraat en IJzerbergstraat, de Borreweg, Donkerstraat en het eerste deel van de Stokstraat, Biestlandweg en de Varkenskotstraat”, omschrijft Bothuyne de omvang van het project.

Bewoners krijgen inspraak

“Door deze studie samen met Waregem te doen, zorgen we ervoor dat we één veilig wegbeeld kunnen creëren, met gelijkaardige fietspaden in beide gemeentes. Tegelijk willen we maximaal inspelen op de subsidiemogelijkheden die Vlaanderen biedt. Als Vlaams parlementslid ijver ik voor het optrekken van de steun voor de aanleg van fietspaden en voor bijkomende investeringen in riolering en waterzuivering. Dit geld zal nu ook in eigen gemeente kunnen worden ingezet, bedenkt Bothuyne.

Zodra een studiebureau is aangesteld en de eerste analyses zijn gebeurd, wil het gemeentebestuur van Kruisem een uitgebreide consultatieronde starten bij de betrokken bewoners.