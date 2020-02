Heraanleg centrum Kruishoutem gestart: aannemers hebben er anderhalf jaar werk aan Ronny De Coster

25 februari 2020

20u33 5 Kruisem In het centrum van Kruishoutem zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de dorpskern gestart. De werkzaamheden zullen anderhalf jaar duren.

De aannemer is in de Kerkstraat begonnen met het opbreken van de voetpaden. Op 2 maart start daar de aanpassing van de nutsleidingen. Ook de eerste archeologische opgravingen en voor het OCMW-gebouw beginnen die dag. Verkeer moet omrijden via de Sint-Elooiskeer, Colijnstraat, Kasteelstraat, Nieuwstraat, Tjollevelddreef, Deinsesteenweg, Groenenweg, Olsensesteenweg.

Anderhalf jaar werk

De vernieuwing van het centrum van Kruishoutem verloopt in fasen en zal anderhalf jaar duren. De gemeente lanceert binnenkort een campagne om het handelsleven, dat onvermijdelijk te lijden krijgt van de werkzaamheden, te steunen.

Alle praktische informatie over het verloop van de werkzaamheden in hartje Kruishoutem is te vinden op de website www.kruisem.be/centrum-kruishoutem.