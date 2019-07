Help Hof Ter Beemt aan de Onroerenderfgoedprijs 2019 Lieke D'hondt

22 juli 2019

17u54 10 Kruisem Hof Ter Beemt in Zingem maakt kans op de Onroerenderfgoedprijs van 2019. De wedstrijd zet dit jaar enkele minder bekende panden in de kijker die in regel niet toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Naast De Norbertuspoort in Leuven en het Gildehuis van de Vrije Schippers in Gent is Hof Ter Beemt de derde kandidaat voor de Onroerenderfgoedprijs. “We beseffen te weinig hoeveel prachtig erfgoed Vlaanderen rijk is”, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA). “Met deze prijs willen we een paar minder bekende parels in de kijker plaatsen.” De driehonderd jaar oude hoeve in Zingem is een uniek project van zeven jonge gezinnen. Zij transformeerden het pand met veel respect voor ecologie en het authentieke karakter van de site tot een cohousingproject. Ook de als monument beschermde tuin is mee gerestaureerd. De laureaten maken kans op een prijs van 12.500 euro.

Stemmen voor de Onroerenderfgoedprijs kan via www.onroerenderfgoedprijs.be. De winnaar wordt bekendgemaakt op vrijdag 4 oktober. Een bezoekje brengen aan Hof Ter Beemt kan tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september.