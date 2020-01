Hele dag feest om directrice Marie-Christine uit te wuiven in Vrije Basisschool Ouwegem Ronny De Coster

31 januari 2020

16u56 0 Kruisem In de Vrije Basisschool Ouwegem hebben de leerlingen en juffen directrice Marie-Christine Ghijsels feestelijk uitgewuifd. Een hele dag was het feest op de school.

Marie-Christine Ghijsels kwam precies twintig jaar geleden aan het roer in de Vrije Basisschool in Ouwegem, die toen nog een wijkschooltje was van de school in Huise. Juf Marie-Christine wist van Ouwegem een zelfstandige onderwijsinstelling te maken. “Ik blik heel tevreden terug op wat ik hier dankzij een heel straf team heb kunnen doen”, zegt ze. “Ik heb hier altijd moeten werken met een kritisch lerarenkorps. Als ik iets voorstelde, kwamen ze toch altijd eerst nog met vragen. Ik vond dat uitdagend en besef nu, dat we daardoor zo’n sterke school zijn geworden. Ook van het zeer actieve oudercomité heb ik heel veel steun gehad”, zegt Marie-Christine.

Dat de afscheidnemende directrice door haar team en leerlingen op handen werd gedragen, bleek op haar laatste schooldag. Die zat vol verrassingen. Tijdens de middagpauze werden de kinderen zelfs getrakteerd op frietjes. Burgemeester Joop Verzele en onderwijsschepen Kathleen Hutsebaut kwamen langs met een cadeau voor juf Marie-Christine.