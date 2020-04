Gulden Eifeestecomité schenkt lading paaseieren aan OCMW, rusthuizen en instellingen in Kruisem Ronny De Coster

12 april 2020

15u35 0 Kruisem Een paasweekend zonder Eifeesten en dus vliegen de paaseieren in Kruisem uitzonderlijk niet in het rond. Daarom besliste het Gulden Eifeestencomité om de chocoladen lekkernijen te schenken aan het OCMW en de plaatselijke rust- en verzorgingstehuizen.

“De paaseitjes die aan het OCMW zijn geschonken, delen we uit aan mensen die via het OCMW al hulp krijgen. Daarnaast kunnen we dankzij deze schenking van het Gulden Eifeestencomité ook eitje uitdelen in de kinderopvang die tijdens de paasvakantie plaatsvindt voor kinderen van wie de ouders werken in de zorgsector”, zegt Kruisem OMCW-voorzitter baron Bernard della Faille d’Huysse.