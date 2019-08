Grootste rommelmarkt van de streek lokt ondanks uitgeregende start een pak volk naar Zingem Ronny De Coster

18 augustus 2019

17u13 0 Kruisem Duizenden snuisteraars vonden de weg naar de rommelmarkt in Zingem, de grootste in de streek.

De rommelmarkt van het Oudercomité van de Vrije Basisschool “De Regenboog” in Zingem kende nochtans een barslechte start met regen die met bakken viel. “Daardoor zijn sommige marktkramers en vooral de bezoekers veel later gekomen. De meeste kopers en kijkers zijn maar na de middag opgedaagd. Ik zal daardoor allicht wat minder worsten verkopen dat op andere jaren”, bedacht Jacques Dhondt, directeur van de organiserende school en elk jaar steevast op post achter de barbecue. “Uiteindelijk kunnen we meer dan tevreden zijn: het volk is nog massaal naar Zingem afgezakt”, prijst Jacques zich gelukkig.