Groene oppositie in Kruisem niet onder indruk van meerjarenplan: “Gemeente investeert in stenen en wegen, maar niet in natuur en open ruimte” Ronny De Coster

30 december 2019

12u24 0 Kruisem Oppositiepartij Groen&Co keurt het meerjarenplan van de Kruisemse beleidsploeg af. “De gemeente investeert stevig in bakstenen en wegen, maar te weinig op natuur, behoud van open ruimte en klimaat”, vindt Peter Depauw. Ook op vlak van sociaal beleid gaat Kruisem volgens de groene oppositie niet de goede kant op.

Nadat eerder de liberale oppositie het meerjarenplan van de gemeente afschoot, spaart ook Groen&Co de kritiek niet. Duurzaamheid en sociaal beleid krijgen in Kruisem volgens de Kruisemse groenen nog niet de plaats die ze verdienen.

De partij wou 4 hectare natuur- en bosgebied nabij de dorpskernen, maar dat voorstel is afgeketst. “Meer bos en natuur zijn belangrijk in het klimaatplan van de gemeente, maar de komende 5 jaar worden geen nieuwe initiatieven voor meer groen voorzien. Een gemiste kans. Het is nu dat we moeten investeren voor de volgende generaties”, bedenkt Peter Depauw. “De Vlaamse overheid biedt een pot van zo’n 2,6 miljoen euro aan, specifiek bedoeld voor het beheer van die open ruimte. Maar heel beperkt wil onze gemeente middelen inzetten voor groene landschapselementen zoals houtkanten of bomen, trage wegen of herwaardering van beekvalleien. Het is jammer dat er met dit beschikbare budget niet meer ingezet werd op een echt ruimtelijk beleid, zodat we onze open ruimte kunnen behouden”, vindt Depauw.

Sociaal beleid?

Partijgenote Vanessa Badisco geeft het bestuur nu al een onvoldoende op vlak van sociaal beleid. “Het lijkt vooral op een status quo,” meent Badisco, die graag meer geld zag gaan naar het Huis van het Kind. “Kinderarmoede, solidariteit, voldoende personeel voor het OCMW, mondiale werking, Sociaal Huis komen in het beleidsplan amper aan bod”, klaagt het oppositieraadslid aan.