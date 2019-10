Gratis verwenvoormiddag in de twee bibliotheken van Kruisem Ronny De Coster

08 oktober 2019

16u45 0 Kruisem De bib van Kruisem verwent volgende zaterdag haar lezers met een babbel en een knabbel in beide bibliotheken.

Met grimeerkunst veranderen kindjes in een leuk personage of een gevaarlijk dier. Er zijn rondleidingen in de bibliotheek en met het digitale krantenarchief Gopress kunnen bezoekers hun actuele kennis bijspijkeren. Er zijn gratis demonstraties. De kunstacademie van Kruishoutem zorgt voor een streepje muziek.

De bib van Kruishoutem is gelegen aan de Waregemsesteenweg 22 (bij de Mastbloem) en die van Zingem is te vinden aan de Kwaadstraat 13.

De verwenvoormiddag is van 10 tot 12 uur.