Gratis advies voor wie huis renoveert in Kruisem Ronny De Coster

24 februari 2020

Kruisem Inwoners van Kruisem die hun huis renoveren, kunnen daarvoor de komende drie jaar gratis advies krijgen van een deskundige. Dat komt door een samenwerking die de gemeente heeft afgesloten met de provincie.

Kruisem tekende samen met het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen een traject uit om renovatie van woningen te stimuleren. Eigenaars van een huis in Kruisem krijgen gratis renovatieadvies aan huis. Een deskundige van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen maakt dan samen de eigenaar de huidige staat van de woning op en stelt een stappenplan voor om de woning klaar te maken voor de toekomst: wat zijn voor het huis duurzame en betaalbare oplossingen op vlak van isolatie, verwarming en ventilatie?

Uitgebreid adviesverslag

Na het bezoek van de deskundige krijg je als eigenaar een uitgebreid adviesverslag met alle informatie op maat van je woning. Wie dat wil, kan vervolgens ook deskundige begeleiding krijgen. De vakspecialist zoekt naar aannemers, vraagt offertes op en is thuis in het aanvragen van premies. Door met vele buurtbewoners tegelijk te renoveren, is het in sommige gevallen zelfs mogelijk om goedkopere prijzen te krijgen. Het renovatieadvies is gratis en vrijblijvend: als eigenaar beslis je zelf of je na het persoonlijk advies ook instapt in de gratis begeleiding voor de renovatiewerkzaamheden. Ook de offertes zijn vrijblijvend.

Infomoment

Het project loopt tot de zomer van 2023. Het gemeentebestuur geeft er meer uitleg over tijdens een infomoment. Dat vindt plaats op 27 februari om 19 uur in gemeenteschool De Bosrank aan het Kerkplein 24 in Zingem. Inschrijven via omgeving@kruisem.be.