Gezinnen moeten voortaan niet meer betalen voor aansluiting op riolering in Kruisem Ronny De Coster

12 juli 2019

17u50 1 Kruisem Inwoners van Kruisem moeten voortaan niet meer betalen voor de aansluiting van hun woning op de riolering. “We willen werk maken van een schoner leefmilieu met proper water. Daarom investeren we in gescheiden rioleringsstelsels en waterzuiveringsinstallaties”, motiveert schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V).

Om de woningen aan te sluiten op die gescheiden riolering moet er ook op privaat domein gewerkt worden. Het afvalwater en het regenwater moet gescheiden aangekoppeld worden aan de nieuwe riolering. Zowel in Zingem als in Kruishoutem kregen gezinnen daarvoor al een subsidie.

Nu gaat de fusiegemeente Kruisem nog een stap verder. “Voortaan zullen alle afkoppelingskosten op privédomein betaald worden via de gemeente en Farys. Alleen de kosten voor de bovenbouw (oprit, tuin,…) zijn nog voor de particulier. Vroeger was de steun in Kruishoutem beperkt tot maximaal 750 euro per dossier, maar die beperking valt weg”, kondigt schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) aan.

Gemiddeld zijn de tussenkomsten geraamd op zowat 1.700 euro per dossier. Voorwaarde is wel dat het regenwater maximaal op het eigen perceel wordt opgevangen.