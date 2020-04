Gemeentescholen Kruisem, Kluisbergen, Maarkedal, Nazareth, Wortegem-Petegem en Zulte schuiven leerstof door naar volgend schooljaar Ronny De Coster

01 april 2020

13u01 0 Kruisem De gemeentescholen van Kruisem, Kluisbergen, Maarkedal, Nazareth, Wortegem-Petegem en Zulte schuiven een deel van de leerstof door naar het volgende schooljaar. “En om zoveel mogelijk tijd te hebben om toch nog nieuwe leerstof aan te bieden, geven we zo weinig mogelijk toetsen”, voorziet Freddy Vandenheede, directeur van de overkoepelende scholengroep Schelde-Leie.

“Van zodra de scholen weer opengaan, willen we alle leerlingen zoveel mogelijk nieuwe leerstof laten verwerven en verder grondig herhalen. We kunnen dat onder meer doen, door in het lager zo weinig mogelijk toetsen af te nemen”, zegt Freddy Vandenheede, coördinerend directeur van de scholengroep Schelde-Leie.

Wel eindtoets in zesde leerjaar

Door minder toetsen te geven, komt er in de de lessenroosters meer ruimte om wiskunde, Nederlands, tweede taal en wereldoriëntatie extra aandacht te geven en een deel van de achterstand in te halen, zo redeneert de inrichtende macht van de zeven scholen. “Lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de levensbeschouwelijke vakken zullen de plaats die ze kregen in ons lesaanbod, behouden. De genormaliseerde eindtoets OVSG voor het zesde leerjaar zullen we wel afnemen. Die toets is een belangrijk hulpmiddel bij de oriëntering van de kinderen naar het middelbaar”, motiveert Vandenheede.

Leerstof verschuiven

Opmerkelijk is ook de beslissing om in de betrokken gemeentescholen leerstof te verhuizen van dit schooljaar naar het volgende. “Een deel van de maand september dient in elk schooljaar om leerstof te herhalen. Wel, de leerstof die we vòòr 30 juni toch niet hebben kunnen geven, verschuiven we meteen naar september. We pikken dus de draad op, daar waar we net voor de grote vakantie gestopt zijn”, legt Vandenheede het plan uit.