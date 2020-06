Gemeenteraad verhuist naar De Mastbloem Ronny De Coster

17u54 0 Kruisem De Kruisemse verkozenen vergaderen voortaan weer tijdens een “echte” gemeenteraad: de vergadering vindt maandag plaats in de gemeentelijke zaal De Mastbloem.

Het gemeentebestuur van Kruisem organiseerde de twee vorige gemeenteraden elektronisch. Dat lokte negatieve reacties uit bij de oppositie, omdat de vergadering in tegenstelling tot ik heel wat andere gemeenten niet verliep via een videoconferentie, maar per mail. “Veel te omslachtig en zonder kans op een echt debat” vond de oppositie. De gemeente stopt met het digitale systeem: de gemeenteraadsleden houden maandag een vergadering in levende lijve. Die vindt plaats vanaf 19 uur, maar niet in het gemeenetehuis. Om de social distancing te kunnen verzekeren, verhuist de gemeenteraad naar de gemeentelijke zaal De Mastbloem.