Gemeentepersoneel sluit bossen in Kruisem voor het publiek Ronny De Coster

09 februari 2020

10u26 0 Kruisem Arbeiders van de technische dienst van de gemeente Kruisem zijn begonnen met het afsluiten van de openbare bossen.

Niemand mag vandaag en morgen het Kordaalbos in Nokere en het Lozerbos in Lozer in. Buurgemeente Gavere vraagt om weg te blijven van de Sportdreef en in Oudenaarde is het vanaf de middag verboden om nog in het Liedtspark te komen.

