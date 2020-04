Gemeente start na zomervakantie met heraanleg Della Faillestraat in Huise Ronny De Coster

01 april 2020

11u26 0 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem zet het licht op groen voor de heraanleg van de Della Faillestraat in Huise. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. De aannemers krijgen 7 maand tijd en 597.718 euro om de klus te klaren.

De Della Faillestraat verbindt de Kolpaart met de Lange Aststraat en is een rustige woonstraat in het landelijke Huise. “We voorzien een grondige heraanleg van de straat, inclusief gescheiden riolering, zodat het afvalwater van de 16 woningen daar ook gezuiverd kan worden”, zegt schepen Robrecht Bothhuyne (CD&V), bevoegd voor Openbare Werken. “We leggen de straat zo aan, dat het mooie groene karakter gerespecteerd wordt en voorzien er ook een rustplaats met een picknickbank. Het plan kwam tot stand met inspraak van de buurt, aan de hand van bewonersvergaderingen”, legt de schepen uit.

Eerst nog een bewonersvergadering

“We lanceren nu de aanbesteding en hopen met de heraanleg van de Della Faillestraat en na de zomervakantie te kunnen starten. Er is een uitvoeringstermijn van 100 werkdagen voorzien. Dat is zo’n 7 maanden”, schetst Bothuyne de timing in. “Voor de start van de werkzaamheden voorzien we, samen met de aannemer, nog een bewonersvergadering. Dat is om de fasering van de werkzaamheden te bespreken en de hinder voor de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden”, zeegt de schepen. Het voorstel is éénparig door de elektronische gemeenteraad goedgekeurd. Robrecht Bothuyne: “Het is goed, dat gemeenteraadsleden hier achter staan. Niet alleen is het belangrijk dat deze werkzaamheden snel kunnen opstarten, maar ook dat we als gemeentebestuur de openbare aanbestedingen ook in coronatijden doorzetten”, besluit de schepen.