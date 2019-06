Gemeente schaft schoolbus in Zingem af: “Veel te duur voor maar 35 gebruikers” Ronny De Coster

18u24 0 Kruisem Er rijdt na dit schooljaar niet langer een schoolbus tussen de vier scholen van Zingem. Dat heeft het gemeentebestuur van Kruisem beslist. “Die bus kost heel veel geld en dat is niet langer verantwoord, als je weet dat nog geen veertig kinderen ervan gebruik maken”, motiveert onderwijsschepen Kathleen Hutsebaut (CD&V) de afschaffing.

Het gemeentebestuur organiseert al jaren schoolbusvervoer en niet alleen voor haar eigen gemeentelijke Basisschool “De Bosrank”.

“Aanvankelijk deden we alleen de gemeenteschool, daarna beslisten we om ook de Vrije Basisschool van Zingem erbij te nemen en sinds enkele jaren steekt de bus ook de N60 over naar de Vrije Basisschool Ouwegem en de Vrije Basisschool Huise”, vertelt onderwijsschepen Kathleen Hutsebaut.

60.000 euro per jaar

En hoewel het busje elke dag naar vier scholen pendelt en volgens onze informatie 60.000 euro per jaar kost, pikt het gemiddeld maar een 35-tal kinderen op.

“Dat maakt dat de zeer hoge kostprijs van zo’n bus niet meer te verantwoorden is. In Kruishoutem, waarmee we gefuseerd zijn, doen de gemeente- en vrije scholen het ook zonder schoolbus. We kunnen het budget beter gebruiken voor onderwijszaken waarvan veel meer kinderen in onze gemeente kunnen genieten”, verduidelijkt Hutsebaut waarom er vanaf september geen schoolbus meer rijdt.