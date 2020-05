Gemeente past verkeersafwikkeling in hartje Kruishoutem aan Ronny De Coster

18u02 0 Kruishoutem Het gemeentebestuur past de wegomleggingen voor werkzaamheden in het centrum van Kruishoutem aan. Dat gebeurt op aangeven van bewoners.

Meest opmerkelijke aanpassing is, dat het eenrichtingsverkeer in de Hedekensdriesstraat wijzigt. Auto’s kunnen voortaan inrijden aan de kant van de Olsensesteenweg in de richting van de Waregemsesteenweg.