Gemeente Kruisem start met heraanleg riolering en herinrichting van de Della Faillestraat Ronny De Coster

11 september 2020

16u35 2 Kruisem De Kruisemse aannemer Audoorn-Vindevogel start volgende week met de vernieuwing van de riolering en de herinrichting van de Della Faillestraat in de Kruisemse deelgemeente Huise. De werkzaamheden kosten ruim een half miljoen euro, maar door gebruik te maken van subsidies betaalt de gemeente minder dan een vijfde van de kostprijs.

De Della Faillestraat verbindt de Kolpaart met de Lange Aststraat en is een rustige woonstraat in het landelijke Huise. “We voorzien een grondige heraanleg van de straat, inclusief gescheiden riolering, zodat het afvalwater van de 16 woningen daar ook gezuiverd kan worden. Bovendien leggen we de straat zo aan, dat het mooie groene karakter gerespecteerd wordt en voorzien we onder andere een rustplaats met een picknickbank. Het plan kwam tot stand met inspraak van de buurt, aan de hand van bewonersvergaderingen. De bestaande bomen worden gerooid en vervangen”, vat schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne het project samen.

De werkzaamheden kosten 516.888 euro. Dankzij subsidies wordt de kostprijs van deze werken voor de gemeente zelf beperkt tot slechts maar 108.478 euro”, becijfert de schepen. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurd in fasen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De aannemer beginnen volgende week maandag aan het kruispunt met de Kolpaart. Zodra de aannemer in de Lange Aststraat begint, allicht midden oktober, zal er beperkte hinder zijn voor het doorgaand verkeer daar. Dan komt er een bypass in de berm en het veld ernaast.

Bewoners op de hoogte houden

Er is een uitvoeringstermijn van 85 werkdagen voorzien. “We hadden gepland om voor de start van de werkzaalheden samen met de aannemer een bewonersvergadering te organiseren, maar door corona-cirisis is dat niet mogelijk. Als alternatief voorzien we regelmatig bewonersbrieven om iedereen goed te informeren”, voorziet de schepen.