Gemeente Kruisem sluit strijkwinkel: “Verlieslatend en niet langer taak van de gemeente” Ronny De Coster

31 januari 2020

16u37 0 Kruisem De strijkwinkel van het OCMW en de gemeente Kruisem gaat dicht. Op de volgende gemeenteraad beslist de gemeente om zaak te sluiten en het gebouw te verkopen. “Het runnen van een strijkwinkel is niet langer een taak van de gemeente”, motiveert schepen baron Bernard della Faille d’Huysse (CD&V).

De strijkwinkel van de gemeente bevindt zich aan de Kruishoutemsesteenweg nabij het station van Zingem. “Dat is eigenlijk geen goede locatie. Je kan er moeilijk parkeren en de verkeerssituatie is niet echt veilig. Dat is één reden. Twee: in de gemeente zijn er intussen al twee private strijkwinkels. Het is toch niet de taak van de gemeente om een strijkwinkel te runnen die concurrentie betekent voor anderen. Bovendien vertrekt één van de drie halftijdse personeelsleden met pensioen. Dat leek ons een geschikte aanleiding om de strijkwinkel, die bovendien een verlieslatende zaak was, te sluiten” zegt schepen baron Bernard della Faille d’Huysse (CD&V).