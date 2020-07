Gemeente Kruisem roept aannemer op het matje: “Bermen zijn slecht of zelfs niet gemaaid” Ronny De Coster

14 juli 2020

17u24 0 Kruisem De aannemer die in opdracht van het gemeentebestuur van Kruisem bermen maait, krijgt een stevige uitbrander, omdat die zijn werk op veel plaatsen niet goed heeft uitgevoerd. “Veel bermen zijn zelfs nog helemaal niét gemaaid”, zegt schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) geërgerd.

Dat de gemeente helemaal niet tevreden is over het niet of slecht geleverde werk, staat zelfs te lezen op haar officiële Facebook-pagina. “ We krijgen regelmatig vragen over niet of onvoldoende gemaaide wegbermen. De aannemer die daarvoor aangesteld werd, moest alle bermen uiterlijk tegen 15 juli gemaaid hebben. Samen met jou stellen we vast dat de aannemer hier tot op vandaag niet is in geslaagd. Hij voldoet dus niet aan de contractuele verplichtingen en zal daar ook de gevolgen van dragen”, staat er.

Extra machines inzetten

“We krijgen inderdaad veel klachten en die zijn helaas ook terecht”, zegt schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne. “Vermoedelijk heeft de aannemer te veel opdrachten aanvaard en krijgt hij het werk niet rond. Waar er al gemaaid werd, is dat niet goed gedaan, omdat er niet vooraf met een bosmaaier rond palen is gewerkt. Dat geeft een slordig resultaat. En dan zijn er ook veel plaatsen waar de maaimachines nog niet zijn geweest. We doen er nu alles aan om dit opgelost te krijgen. Er worden al extra machines ingezet”, zegt de schepen.

Wie problemen wil melden, kan dat best met foto via het mailadres infra@kruisem.be.