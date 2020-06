Gemeente Kruisem onderzoekt voorstel van Groen om geveltuintjes aan te moedigen Ronny De Coster

09 juni 2020

21u39 0 Kruisem Groen-oppositieraadslid Peter Depauw wil dat de gemeente haar inwoners de kans geeft en ook aanmoedigt om geveltuintjes aan te leggen. De meerderheid heeft daar wel oren naar, maar wil eerst het advies van de gemeentelijke milieuraad horen.

“Meer groen in de straat brengt de natuur dichter bij de mensen en verhoogt ook de biodiversiteit. Geveltuintjes fleuren het straatbeeld op en groen helpt in dichtbebouwde omgevingen mee om hittestress te verhelpen”, legt Groen-gemeenteraadslid Peter De Pauw uit waarom hij de aanleg van dergelijke tuintjes graag aangemoedigd ziet in Kruisem. Hij trok naar de gemeenteraad met een heel uitgewerkt voorstel, maar dat vond het gemeentebestuur wat snel gaan.

“Eerst milieuraad horen”

“Ik ben niet tegen de aanleg van geveltuintjes, maar we moeten dit grondig bekijken en ook voorbereiden. We hebben hierbij alleszins het advies nodig van de gemeentelijke milieuraad”, reageerde milieuschepen Kristof Callens (CD&V). Met de belofte van burgemeester Joop Verzele (CD&V) dat het voorstel effectief naar die adviesraad zal verhuizen en daarna zeker terug naar de gemeenteraad kan, trok Depauw het punt tijdelijk in.