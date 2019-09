Gemeente Kruisem kiest voor een mini-recyclagepark in Zingem Gebroken verkiezingsbelofte volgens de oppositie, manier om efficiënter te werken volgens meerderheid. Ronny De Coster

17 september 2019

08u20 0 Kruisem Inwoners van Kruisem kunnen binnenkort niet langer met zuiver steenpuin, houtafval, boomwortels, gips, grofvuil niet-recupereerbaar bouwafval en asbestcement naar het containerpark in Zingem. Dat staat in een ontwerp van beslissing waarover de gemeenteraad volgende week stemt. “Met de afbouw van het containerpark is Zingem breekt de CD&V-meerderheid een verkiezingsbelofte”, protesteert oppositieraadslid Geoffrey Verleyen (Open Vld).

De ophaling van het huisafval en de uitbating van de beide recyclageparken in Kruisem staat volgende week maandag op de gemeenteraad. Het is nu al duidelijk, dat het een moeilijke discussie wordt. De CD&V-bestuursmeerderheid kiest ervoor om het containerpark van Zingem om te te vormen tot een mini-recyclagepark met een verminderd aanbod aan afvalstromen.

Wie zuiver steenpuin, zuiver houtafval, behandeld of samengesteld hout, boomwortels, gips, grofvuil (te storten of verbranden), multistroom, niet-recupereerbaar bouwafval en asbestcement kwijt wil, kan daarmee binnenkort alleen nog mee naar het recyclagepark van Kruishoutem en niet meer naar dat van Zingem.

zullen binnenkort in Zingem niet. Voor het inleveren van recycleerbare en niet-recycleerbare landbouwfolie kan men enkel nog op sommige dagen terecht in Kruishoutem.

Bij aanvang van de fusie was Kruishoutem als enige Oost-Vlaamse gemeente aangesloten bij afvalintercommunale IMOG. Zingem werkte, net als de meeste gemeenten in de Vlaamse Ardennen, samen met afvalintercommunale IVLA. In mei 2019 besliste het gemeentebestuur dat Kruisem aangesloten blijft bij beide afvalintercommunales. Milieuschepen Kristof Callens (CD&V) verklaarde toen dat een afbouw van het park in Zingem nergens en nooit was voorzien

Geen weegbrug

In Zingem komt er ook geen weegbrug en betalen bewoners per afgeleverd volume, terwijl op het containerpark van Kruishoutem wordt gewerkt met een weegbrug. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2020 de inzameling van luierafval in het recyclagepark van Zingem stopgezet. Wegwerpluiers worden beschouwd als restafval en moeten worden aangeboden in de diftarcontainer.

“Dat komt duurder uit en de diftarcontainer zit natuurlijk ook vlugger vol”, bedenkt liberaal fractieleider Geoffrey Verleyen. Hij verwijt het gemeentebestuur dat het met de reorganisatie van haar containerparken haar verkiezingsbelofte niet nakomt. “Er is altijd gezegd, dat het containerpark in Zingem ‘onverkort’ zou blijven voortbestaan. Maar nu ligt er toch een afbouwscenario klaar”, protesteert Verleyen.

“Net terwijl vele lokale besturen zoeken naar oplossingen om hun recyclagepark uit te breiden of dichter bij de inwoners te brengen, kiest het schepencollege ervoor om de dienstverlening te beperken. Het is niet logisch dat de afvalstromen niet gelijk zijn voor beide recyclageparken en dat de volumeschatting ook anders verloopt. Een goede communicatie door het gemeentebestuur zal aangewezen zijn, want dit zal leiden tot veel verwarring en onduidelijkheid”, vreest het oppositieraadslid.

Efficiënter werken

“Dit is geen afbouw van de dienstverlening aan de bevolking, maar een manier om de afvalverwerking efficiënter te organiseren”, verdedigt milieuschepen Kristof Callens (CD&V) het voorliggende plan.

“In Zingem komt er geen weegbrug, omdat het doodgewoon niet kan: daar is geen plaats voor. Bovendien vinden we de uitgave van 80.000 euro voor zo’n bijkomende installatie niet verantwoord. We hadden ons voorgenomen om het containerpark van Zingem toch te behouden en dat is ons ook gelukt”, reageert Callens.

55 kg boomwortels en 200 kg asbestcement gratis

Voor de bezoeken aan de recyclageparken wordt er jaarlijks een gratis quotum van 500 kg groenafval en boomwortels en een gratis quotum van 200 kg asbestcement toegekend per gezin. Hiermee verdwijnen dan wel de 30 gratis toegangsbeurten per gezin tot het niet-betalende gedeelte van het recyclagepark in Zingem. “In de praktijk zal dit erop neerkomen, dat elk modaal gezin voor deze fracties niets zal moeten betalen”, voorziet Callens.