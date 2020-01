Gemeente Kruisem haalt inwoners met de bus op voor nieuwjaarsreceptie Ronny De Coster

03 januari 2020

14u38 0 Kruisem De gemeente Kruisem trakteert haar inwoners op zondag 6 januari op een nieuwjaarsreceptie in het cultureel centrum De Mastbloem aan de Waregemsesteenweg in Kruishoutem en legt daarvoor weer pendelbussen in.

De receptie vindt plaats van 11 tot 13.30 uur. Vorig jaar legde de gemeente naar aanleidinig van de fusie van Zingem en Kruishoutem pendelbussen in. Dat initiatief herhaalt ze nu. Vanuit de deelgemeenten rijden twee shuttles naar het Nieuw Plein in Kruishoutem. Opstappen kan op het Kerkplein in Zingem (om 10.15 uur, 10.25 uur, 11.15 uur en 11.25 uur), aan de kerk in Ouwegem (om 10.40 en 11.40 uur), aan de kerk van Huise (om 10.30 en 11.30 uur) en in Lozer (10.50 en 11.50 uur). De pendelbussen rijden terug om 12.45 en 13.15 uur.