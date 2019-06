Gemeente Kruisem geeft kasseien Lange Ast niet op: “We herhalen pleidooi voor heraanleg bij nieuwe minister” Ronny De Coster

06 juni 2019

15u35 0 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem legt zich niet neer bij de beslissing van Vlaams erfgoedminister Geert Bourgeois (N-VA) dat de kasseien van de Lange Ast in Huise mogen verdwijnen. “Hij vindt ze niet waardevol, maar wij en veel mensen in de regio wel en we hopen zijn opvolger daarvan wél te kunnen overtuigen”, zegt Kruisems schepen Robrecht Bothuyne (CD&V). De klassering is vooral belangrijk voor de financiering: de Lange Ast herkasseien kost 700.000 euro.

De Lange Ast is een kasseistrook tussen de gewestweg N60 in Mullem en het dorp van Huise. De 410 meter lange weg is al jaren in slechte staat. In 2012 diende het toenmalige gemeentebestuur van Zingem bij de Vlaamse overheid een aanvraag in om de kasseiweg omwille van zijn erfgoedwaarde te klasseren. Vlaanderen zou dan mee betalen voor de heraanleg van de kasseien, wat naar schatting 700.000 euro zou kosten.

“Breek ze maar uit”

Maar het draaide anders uit: Erfgoed Vlaanderen bleek niet zo onder de indruk van de waarde van de kasseistrook op de grens van Huise en Mullem. De dienst bracht geen advies uit en gaf zo te kennen niet geïnteresseerd te zijn in de kasseien van Huise. Vrij vertaald luidde de boodschap aan de gemeente: breek de kasseien maar uit en giet asfalt.

Protest

De gemeente diende ook effectief een bouwvergunningsaanvraag in, maar dat was vooral met de bedoeling om reactie uit te lokken van voorstanders van het behoud van de kasseien, zo gaf toenmalig burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V) toe. De vergunning kwam toch, maar ook het protest bleef niet uit. Na een klacht van de regionale milieuvereniging Milieufront Omer Wattez heeft de Raad voor Vergunningsbetwisitingen onlangs beslist dat de asfalteermachines niét richting Lange Ast mogen. De kasseien moeten blijven. Hamvraag blijft: wie betaalt? Vlaams minister Geert Bourgois houdt de portefeuille alvast dicht.

Wielerwedstrijden

“Het is niet logisch”, zegt Kruisems schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) over Bourgois’ geringschattende oordeel over de erfgoedwaarde van de Lange Ast. “De Huisepontweg, die in het verlengde ligt van de Lange Ast, is wél geklasseerd. Terecht, overigens, maar de kasseistrook van de Lange Ast heeft hetzelfde karakter: ook hier heb je de omgeving van een kasteel (van Mullem) en ook hier gaat het om een kasseistrook die geliefd is in het wielermilieu. Niet alleen de Omloop en Nokere Koerse namen de Lange Ast recent nog op in hun parcours, maar ook bij andere organisatoren van wielerwedstrijden is de helling omwille van haar kasseien heel geliefd”, motiveert Bothuyne.

Kruisem geeft de kasseien niet op. “De toestand van het wegdek is nog niet zo dramatisch, zodat we het ons nog kunnen veroorloven om de heraanleg uit te stellen. En dat geeft ons de tijd om ons pleidooi te herhalen bij de volgende Vlaamse minister die bevoegd wordt voor Erfgoed. We hopen dat die wél oren heeft naar onze argumenten”, besluit Bothuyne.

Snelheidslimiet verlagen

In de gemeenteraad, waar Geoffrey Verleyen (Open Vld) vroeg naar een stand van zaken, toonde ook Peter Depauw (Groen&Co) zich voorstander van het behoud van de kasseien. “Maar misschien is een volledige heraanleg niet eens nodig, maar kunnen plaatselijke herstellingen en een verlaging van de snelheidslimiet volstaan”, bedacht Depauw.