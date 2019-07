Gemeente ketst groen voorstel tegen aanleg fietspad tussen Zingem en Huise af Ronny De Coster

09 juli 2019

18u31 3 Kruisem “Leg géén fietspad van 80.000 euro in de Bekestraat: haal er de auto’s gewoon uit het straatbeeld en je komt er met een paar duizend euro”. Dat is het opmerkelijke alternatief van Groen&Co op de plannen van de gemeente om naast de landelijke weg een gescheiden fietsroute te voorzien. “Maar het is onrealistisch. Mensen die er wonen, moeten er ook nog met hun auto kunnen passeren”, reageert Robrecht Bothuyne (CD&V), schepen van Openbare Werken.

Dat de Bekestraat en Maldegemstraat een veilige fietsverbinding moeten worden tussen Zingem en Huise, staat niet ter discussie. Ruim drie jaar geleden startte het (toen nog Zingemse) gemeentebestuur hiervoor al een dossier op.

Het plan was en is de aanleg van een afgescheiden fietspad naast de weg. Kostprijs: 80.280 euro + btw. Aan de gemeente zal het geen cent kosten: het project wordt volledig gesubsidieerd.

Ban auto's uit de Bekestraat: zij kunnen de verbinding tussen Zingem en Huise perfect maken via de Kruishoutemsesteenweg en de N60. Peter Depauw (Groen&Co), oppositieraadslid in de gemeenteraad.

“Toch kan het veel goedkoper en even efficiënt”, vindt Peter Depauw (Groen&Co). Hij wil niet dat de straat een fietspad krijgt, maar er een wordt. De groene fractieleider stelt voor om het autoverkeer uit de Bekestraat te bannen. “Auto’s kunnen de verbinding tussen Zingem en Huise perfect maken via de Kruishoutemsesteenweg en de N60. In tijd zal dat geen verschil maken. Een zogenaamde tractorsluis kan ervoor zorgen dat plaatselijk verkeer en ook landbouwvoertuigen wél nog in de straat kunnen. Dit is de perfecte manier om fiets- en gemotoriseerd verkeer te scheiden zonder dat iemand er hinder van ondervindt. En dit zal geen 80.000 euro kosten: met een paar duizend euro is dit geregeld”, bedenkt Depauw.

Voor mij is het onbegrijpelijk dat de partij Groen zich kant tégen de aanleg van een fietspad dat van de weg is afgescheiden. Robrecht Bothuyne (CD&V), schepen van Openbare Werken

Onveilig voorstel

Robrecht Bothuyne (CD&V), schepen van Openbare Werken ziet in een afgescheiden fietspad de enige duurzame en veilige oplossing voor de zwakke weggebruiker in de Bekestraat. “Voor mij is het onbegrijpelijk dat de partij Groen zich kant tégen de aanleg van een fietspad dat van de weg is afgescheiden. We zijn met dit dossier al een hele tijd bezig en hebben ook al onteigeningen gedaan. Het zou vreemd zijn om al dat werk teniet te doen voor een alternatief dat helemaal niet goed is”, reageert Bothuyne.

“Als we een tractorsluis plaatsen om toch nog landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer toe te laten, dan blijft er in die straat gemengd verkeer van auto’s en fietsen. In de Bekestraat moet er ook verkeer naar het containerpark en zitten we daar nog altijd met een onveilige toestand. Ik vind ook niet dat we het comfort van de bewoners en van landbouwers daar moeten beknotten”, verdedigt Bothuyne de aanleg van een gescheiden fietspad.

Het wordt een betonnen strook van 2,5 meter breed, waarop fietsers in beide richtingen rijden, zo heeft de gemeenteraad intussen beslist.