Gemeente informeert bewoners en handelaars over heraanleg centrum Kruishoutem Ronny De Coster

01 juli 2019

10u49 3 Kruisem In oktober 2019 start de aannemer met de verdere heraanleg van het centrum van Kruishoutem. De gemeente organiseert deze week twee vergaderingen om inwoners en handelaars te informeren over de timing.

Anderhalf jaar wordt er gewerkt om hartje Kruishoutem helemaal te vernieuwing. De Pastorijstraat, Kerkstraat, Markt, Winton Churchillstraat, een deel van de Waregemsesteenweg en de Hoogstraat worden helemaal vernieuwd.

Anderhalf jaar werk

De vernieuwing van de dorpskern van Kruishoutem zal 6 miljoen euro kosten, maar is geen zaak van de gemeente alleen. In de eerste plaats is dit een afwateringsdossier: Auquafin legt in de betrokken straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Wegen en Verkeer en de gemeente nemen de heraanleg van de wegen en pleinen voor hun rekening. De gemeente zal er naar schatting anderhalf miljoen euro voor betalen.

Twee infovergaderingen

Om de handelaars en de bewoners van deze straten een duidelijk zicht te kunnen geven op de aard en de timing van deze werkzaamheden, organiseert de gemeente twee infovergaderingen. De handelaars worden dinsdag 2 juli om 19 uur verwacht in De Mastbloem. De infovergadering voor bewoners vindt daar de dag nadien (ook om 19 uur) plaats.