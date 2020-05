Geert Polfliet wil vrijwilligersteam vormen om scholen te helpen: “Directies en leerkrachten staan bij heropstart voor grote uitdagingen” Ronny De Coster

05 mei 2020

18u10 0 Kruisem “Scholen zouden bij de heropening de hulp moeten krijgen van vrijwilligers die directies en leerkrachten helpen bij tal van praktische regelingen”, zegt Huisenaar Geert Polfliet. Hij wil zo’n team samenstellen en roept inwoners van Kruisem op om erbij aan te sluiten.

Binnenkort gaan de scholen deels open en de richtlijnen van de overheid zijn al even dubbelzinnig als deze in de zorg, een paar maand eerder”, bedenkt Huisenaar Geert Polfliet. “Directies en leerkrachten staan voor moeilijke keuzes. Er worden bijna onhaalbare verwachtingen gecreëerd bij ouders en kinderen. Scholen moeten opvang organiseren, lessen geven, veiligheid verzekeren, de kinderen een veilig gevoel geven en ook poetsen en ontsmetten. In de zorgsector konden wij rekenen op vele vrijwilligers van het Rode Kruis”, getuigt Polfliet. Hij is directeur is van het Gentse woonzorgcentrum Ter Rive en ook voorzitter van de vzw De Vijgenboom, die de scholen van Huise, Ouwegem en Lozer overkoepelt.

Voor alle scholen van Kruisem

Polfliet vindt dat ook de scholen extra hulp moeten krijgen en wil daarvoor in Kruisem alvast een team vrijwilligers op de been krijgen. “Ze zouden onder meer na de lessen de ruimtes en het materiaal kunnen ontsmetten reinigen. Dit zou een grote hulp zijn in deze moeilijke periode. Ik wil graag vrijwilligers verzamelen voor alle scholen van Kruisem die hulp kunnen gebruiken. Het zou een gebaar van solidariteit zijn tussen zorg en onderwijs, maar ook van de lokale gemeenschap”, bedenkt Polfliet. Wil je de handen uit de mouwen wil steken, dan stuur je best een mail naar geert.polfliet@conecto.be, waarin je laat weten in welke school je kan helpen.