Geen excuus meer: op deze 11 plaatsen in Kruisem mag je weer sporten Ronny De Coster

22 mei 2020

08u34 4 Kruisem Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen stelt de gemeente Kruisem elf sportterreinen opnieuw open.

Het gaat om het sportterrein sporthal Kruishoutem (Woestijnestraat), beachterrein Kerkakkers Kruishoutem (Warandestraat), de achterkant van de Mastbloem (Waregemsesteenweg), het sport- en speelterrein Zingem (Sportstraat), het sport- en speelterrein Wannelappersbos (Damstraat), het skate- en speelterrein in Lozer, het skateterrein aan de sporthal in Kruishoutem (Woestijnestraat) en de petanqueterreinen in Huise (Lange Aststraat), in Zingem (Sportstraat en Boterhoek) en in Ouwegem.

Reserveren

Om ervoor te zorgen dat de heropening volgens de regels verloopt, voorziet de gemeente voor drie terreinen een reservatiesysteem. Het sportterrein voor de sporthal van Kruishoutem is op weekdagen beschikbaar van 18 tot 21 uur en in de weekends van 8 tot 21 uur. Het beachterrein aan de tennishal van Kruishoutem en het buitenpodium en koer van de Mastbloem zijn dagelijks van 8 tot 21 uur te gebruiken.

De gemeente werkt met wekelijkse reservaties. Je geeft de reservatie telkens vóór zondagavond door via mail (sport@kruisem.be) om de week erop het terrein te reserveren. De gemeente stuurt telkens een bevestiging van de reservatie. Aan het terrein zelf zal dan een weekschema worden uitgehangen, samen met richtlijnen over het gebruik van de sportplek.