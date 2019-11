Gault & Millau geeft Benoit en Bernard Dewitte score van 16/20 en bekroont ze ook voor “Beste groentegerecht van het jaar”



Ronny De Coster

04 november 2019

16u00 1 Kruisem Benoit en Bernard Dewitte van het gelijknamige restaurant in Ouwegem scheren weer hoge toppen in de culinaire gids Gault & Millau. In de editie 2020, die vandaag is voorgesteld, krijgen de broers niet alleen wéér een score van 16/20, maar ook nog eens de prijs voor het “Beste groentegerecht van het jaar”.

Het restaurant Benoit en Bernard Dewitte vormt al jaren een gevestigde waarde. Er prijkt een Michelinster aan de gevel en ook de inspecteurs van de culinaire gids Gault & Millau verzekeren de zaak met een score van 16 op 20 van een plaats in het rijtje van toppers.

Beste groentegerecht

Daar bovenop krijgt het restaurant dit jaar de bekroning voor “Beste groentegerecht van het jaar”.

Dat komt aan de Beertegemstraat in Ouwegem niet als een complete verrassing: in mei had de onlinegids “We’re Smart World ® de Green Guide” Dewitte ook al de 41ste plaats toegekend op zijn wereldranglijst.

De broers oogsten van mei tot oktober groenten uit hun eigen bio-tuin.

Restaurant Benoit & Bernard Dewitte, Beertegemstraat 52 in Zingem, www.benoitdewitte.be

