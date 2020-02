FOTOSPECIAL • Kinderen van De Bosrank schitteren in kleurrijke show Ronny De Coster

01 februari 2020

Leerlingen van de gemeenteschool De Bosrank aan het Kerkplein in Zingem schitteren dit weekend in een wervelende show met kleuren als thema. “Ta(a)l van Kleuren” heet het anderhalf uur durende spektakel. De grootouders van de kinderen kregen hem vrijdag al in primeur. Zondag kan iedereen er naartoe tijdens het schoolfeest van De Bosrank.