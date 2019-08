FOTO’S - Meer dan 350 kinderen op Eilabal in Kruisem Ronny De Coster

16 augustus 2019

Meer dan 350 kinderen zijn vandaag afgezakt naar de Mastbloem in Kruisem voor Eilabal, het grootste kinderfeest van het jaar in de gemeente. Eilabal is een organisatie van de speelpleinwerking Eilaba en de Dienst Vrije Tijd van de gemeente. In en rond De Mastbloem hadden zij een waar speeldorp gebouwd met onder meer lasershooting, springkastelen, een klimmuur en ook allerlei lekkere en gezonde hapjes.