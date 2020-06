Filip Geysens (Open Vld) wil grotere corona-compensatie voor bedrijven: “Gemeente moet drijfkrachtbelasting op motoren en machines halveren” Ronny De Coster

07 juni 2020

17u33 10 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem wil bedrijven een korting van 25% toekennen op de belasting op drijfkracht van motoren en grote machines. ‘Te weinig’ vindt gemeenteraadslid Filip Geysens. Hij wil een halvering.

“De uitbraak van de Coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen die door de federale regering werden opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben zware gevolgen voor de ondernemingen in onze gemeente, waarvan er ook een aantal tot tijdelijke sluiting dienden over te gaan. De financiële impact van deze maatregelen en de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid in deze bedrijven zal wellicht pas binnen enkele maanden duidelijk worden”, vreest liberaal gemeenteraadslid Filip Geysens.

“Kwart korting is onvoldoende”

Zijn partij wil alle initiatieven steunen vanuit de gemeente om de financiële verliezen voor de plaatselijke handel en economie te beperken, maar vindt één ervan alvast onvoldoende. “Het voorstel om een korting van 25% toe te kennen op de belasting op motoren gaat voor ons niet ver genoeg. Toen de meerderheid deze belasting in november 2019 heeft goedgekeurd, legde zij meteen ook een belastingverhoging op aan de bedrijven. Het tarief steeg toen van 7 naar 9 euro per eenheid en per breuk van kilowatt. Met een korting van slechts 25% betaalt een getroffen bedrijf nog altijd 6,75 euro per eenheid. Dat wil zeggen, dat de belasting nog altijd bijna even hoog is als in 2019 toen er van de corona-crisis nog geen sprake was”, becijfert Geysens. Open Vld zal wil de gemeenteraad overtuigen om een korting van 50% toe te staan op de belasting op motoren, waardoor het tarief zou zakken tot 4,50 euro per eenheid.