Feestcomité stelt dertigste editie van Ouwegemse Fluitjesfeesten een jaar uit

21 april 2020

De coronacrisis nekt ook de Ouwegemse Fluitjesfeesten, die op 6 en 7 juni zouden plaatsvinden.

Het zou dit jaar een jubileum geworden zijn, want de Ouwegemse Fluitjesfeesten waren toe aan de dertigste editie. Maar de kermis in de Kruisemse deelgemeente Ouwegem met de Fluitjesworp als apotheose brengt elk jaar zoveel volk op de been, dat een uitgave in coronatijden niet te verantwoorden is, zo beseft het organiserende feestcomité. “Met pijn in het hart, maar met hoopvolle blik op de toekomst stellen we de dertigste verjaardag van de Ouwegemse Fluitjes uit naar het weekend van 30 mei 2021”, kondigt voorzitter Peter Delahaye aan.