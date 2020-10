Feestcomité schiet idee voor verplaatsing Fluitjesbeeld af: “Het kreeg een prominente plaats op het plein en moet daar blijven” Ronny De Coster

05 oktober 2020

20u48 2 Ouwegem Er kan geen sprake zijn van een verplaatsing van het Fluitjesbeeld in Ouwegem. “Het beeld heeft in samenspraak met de gemeente een prominente plaats gekregen op het plein en moet daar blijven”, zegt het Feestcomité d’ Ouwegemse Fluitjes.

Enkele inwoners van Ouwegem opperden hier onlangs het idee om het Fluitjesbeeld terug te plaatsen aan het café De Welkom, waar het stond vòòr de vernieuwing van de dorpskern van Ouwegem.

Maar het Feestcomité d’ Ouwegemse Fluitjes, dat eigenaar is van het beeld, vindt een terugkeer helemaal geen goed idee. “De huidige locatie op het vernieuwde dorpsplein kwam er in samenspraak met het gemeentebestuur. Het prachtige bronzen beeldje, dat een creatie is van wijlen Hubert van der Donckt, kreeg een prominente plaats voor de Griffel. De vele bezoekers aan de Griffel kunnen nu op een rustige manier ons Ouwegems symbool bewonderen. Op de oude locatie was dit minder het geval”, verdedigt het feestcomité de nieuwe locatie.

Discussie gesloten

Ze wijst erop dat de vroegere locatie door de heraanleg van het dorp ook helemaal niet meer geschikt is om het monument een plaats te geven. Daarmee lijkt de discussie gesloten. “We kijken nu uit naar een hopelijk coronavrij jubileum van 30 jaar Ouwegemse Fluitjesfeesten op 30 mei 2021", kondigt het Feestcomité d’ Ouwegemse Fluitjes aan.