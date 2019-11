Fast Cycling Team Fietsen Vandeputte Zingem breekt record: maar liefst 64 overwinningen behaald Ronny De Coster

28 november 2019

15u43 18 Kruisem Met een kampioenenfeest in ’t Valeirke in Gavere heeft Fast Cycling Team Fietsen Vandeputte het afgelopen seizoen afgesloten. Renners, bestuur en sponsors van het team hadden immers flink wat te vieren. “We behaalden 64 overwinningen en dat is een absoluut record, prijst voorzitter Gunther Vanndeputte zich gelukkig.

Gianni Cooman uit Oordegem werd Belgisch én wereldkampioen en was in zijn eentje goed voor maar liefst 30 overwinningen. Broer Mauro is Vlaams EDH-kampioen geworden en heeft in die competitie ook het algemeen klassement gewonnen. Ook Willy De Regge uit Gavere eindigde als Vlaams kampioen. Noël Verzele uit Nazareth was in zijn categorie de beste Oost-Vlaming en Willy Mous uit Zingem sloot het seizoen af als Antwerps kampioen bij de WAOD.

Recordaantal overwinningen

“Het was een recordjaar”, bedenkt voorzitter Gunther Vandeputte. “We hebben dit jaar maar liefst 64 overwinningen bijeen gefietst in de Wolfpack van de nevenbonden. Dat is nog nooit gebeurd. De sterke van ons team ligt niet alleen op het sportieve vlak: ook de sfeer is de groep is top en dat vertaalt zich ook in betere prestaties”, verklaart Vandeputte het succes.

Fast Cycling Team Fietsen Vandeputte Zingem telt twintig renners. Dirk Verzeele is de ploegleider.