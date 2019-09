Even verpozen bij een koffie en een ontbijtkoek op de drukke eerste schooldag in “De Bosrank” in Zingem Ronny De Coster

02 september 2019

14u20 3 Kruisem In de Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank” in Zingem kregen de ouders vandaag koffie of thee en ontbijtkoeken geserveerd. Een ploeg van vtm-nieuws filmt er de hele eerste schooldag.

“De eerste schooldag is niet alleen spannend voor de kinderen, maar ook voor de ouders soms wat emotioneel. De meesten hebben elkaar amper gezien of gehoord tijdens de vakantie en wij geven ze de kans om bij te kletsen bij een kopje koffie en een koffiekoek. We doen dit nu al enkele jaren en merken duidelijk dat meer en meer ouders de weg vinden naar onze eerste activiteit en uit de reacties van veel ouders blijkt dat ze dit ook enorm leuk en gezellig vinden “, motiveert Vanessa De Kerpel, voorzitter van de organiserende Vriendenkring van De Bosrank.

Het is er overigens best wel een drukke eerste schooldag, want vtm-nieuws koos De Bosrank dit jaar als uitvalsbasis voor haar berichtgeving over de terugkeer naar school. Een reportageploeg blijft er de hele dag filmen.