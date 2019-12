Ellie maakt een viergeslacht compleet in Zingem Ronny De Coster

06 december 2019

De geboorte van Ellie maakt haar ouders en familie in Zingem dubbel gelukkig: de jongste telg maakt immers een viergeslacht compleet. Ellie is het dochtertje van Linde De Tier (25) en Kevin Van Hauwaert. Ingrid Walraeve (53) is de oma en overgrootmoeder is Annie Van Acker (79)