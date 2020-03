Eerste tocht van jubilerende WTC Huise gaat recht naar de fietsenwinkel in Zingem Ronny De Coster

08 maart 2020

18u18 0 Kruisem WTC Huise heeft er de eerste tocht van het seizoen opzitten. In hun ook al gloednieuwe uitrusting reden de wielertoeristen meteen naar... de fietsenwinkel.

“Onze hoofdsponsor houdt zijn open dag en heeft er net voor gezorgd, dat we dit seizoen kunnen starten in een nieuwe en heel mooie uitrusting”, motiveert voorzitter Frank Laurier waarom de groep arriveert bij fietsenhandelaar Gunther Vandeputte in Zingem. “Nederig Maar Moedig”, heet de 57 man sterke wielertoeristenvereniging, die het café De Vaderlander in Huise als uitvalsbasis heeft. De vereniging staat voor een feestelijk jaar. “We vieren onze vijftigste verjaardag. In september ontvangt het gemeentebestuur ons in het gemeentehuis en zelf gaan we in ons jubileumjaar ook nog wel iets organiseren”, maakt Frank zich sterk.