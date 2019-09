Eerste ‘Dwars door Kruisem’ is meteen een halve marathon Deelnemers starten op het Kerkplein in Zingem en arriveren aan de Mastbloem in Kruishoutem Ronny De Coster

18 september 2019

14u02 0 Kruisem Sportieve Kruisemnaren stippen in hun agenda zaterdag 28 september aan voor een gloednieuw loopevenement. Adelardus Huise en Gezinsbond Ouwegem organiseren de allereerste Dwars door Kruisem, een fusieloop van maar liefst 21 kilometer van Zingem naar Kruishoutem. Een halve marathon, dus.

“De fusie tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem is sinds 1 januari een feit en we willen dat ook op sportief vlak wel eens in de kijker zetten. We staken de koppen bijeen om een organisatie op poten te zetten die beide gemeenten lopend met mekaar verbindt. Het resultaat is de eerste ‘Dwars door Kruisem’, een halve marathon langs landelijke wegen doorheen de nieuwe fusiegemeente”, zegt Sylvain Lamont. Hij is samen met Adelardus Huise , Gezinsbond Ouwegem en enkele Kruisemse loopfanaten de organisator van de allereerste fusieloop. En die is er met een parcours van 21 kilometer meteen voor doorwinterde atleten.

Van Kerkplein naar Mastbloem

Deelnemers lopen van Zingem naar Kruishoutem. “De start is op het Zingemse Kerkplein. Van daar lopen de deelnemers langs verkeersluwe wegen en prachtige (bos)paden door Huise, Ouwegem en Lozer. De eindmeet ligt aan de Mastbloem in Kruishoutem. Dit is een sportieve hoogvlieger in het hele fusiegebeuren waar geen enkele Kruisemse loper mag op ontbreken. En uiteraard zijn de supporters ook verwacht”, nodigt de organisator uit.

Vier bevoorradingen

Het startschot klinkt om 13.45 uur. Er zijn drie bevoorradingen en één aan de aankomst. Er zijn trofeeën voor de winnaars, zowel bij de dames als bij de heren. Alle lopers nemen ook automatisch deel aan een tombola. Douches en kleedkamers zijn beschikbaar in de sporthal in Kruishoutem.

Terugkeren met de shuttle

Inschrijven kan tot 22 september via www.artemis-milieu/blog en kost 12 euro. Wie de shuttledienst Kruishoutem-Zingem neemt om terug te keren, betaalt daarvoor 5 euro. Wie de dag zelf inschrijft (tot 10 uur), betaalt 20 euro, maar kan geen gebruikmaken van de shuttle.

Meer praktische info over Kruisems eerste halve marathon is te verkrijgen via dwarsdoorkruisem@gmail.com