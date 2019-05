Een niet aangekondigd cadeautje van de gemeente: wie zondag zit of telt in Kruisem, krijgt extraatje van 20 tot 30 euro Ronny De Coster

22 mei 2019

15u35

Bron: Eigen berichtgeving 32 Kruisem Wie zondag moet “zitten” of tellen in een kiesbureau in Kruisem, krijgt van de gemeente bovenop de kleine wettelijke vergoeding nog een extraatje ter waarde van 20 euro. “Iedereen die geen excuus heeft gezocht om niet te moeten komen, krijgt van ons een Kruisembon, die te besteden is bij de plaatselijke handelaars. En we doen dit niet om mensen te lokken, want ze wisten het niet op voorhand”, zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V).

Behoor je tot de uitverkorenen om zondag aan de slag te gaan in een telbureau, dan krijg je daarvoor een vergoeding van 19 euro. Wie wordt ingeschakeld in een stembureau, ontvangt 28 euro.

“Dat is nog altijd een kleine som”, vindt Joop Verzele (Cd&V), burgemeester van Kruisem. Daarom komt het gemeentebestuur met een extraatje. “Iedereen krijgt van ons ook nog eens 20 euro. Omdat voorzitters van stem- en kiesbureaus een grote verantwoordelijkheid hebben en ook flink wat voorbereidend werk, krijgen zij van de gemeente 30 euro. We geven het niet cash maar onder de vorm van een Kruisembon. Die waardebon is inwisselbaar bij de Kruisemse handelaars. Op die manier genieten zij ook mee van de beloning die we geven aan al die mensen die géén uitvlucht hebben gezocht om zondag niet te moeten komen”, motiveert Verzele.

70% heeft excuus of smoes

En er zijn bij deze verkiezingen wel héél veel mensen die aangeven, dat ze zich zondag niet kunnen vrijmaken, ondervindt Peter Martens, die als secretaris van het kantonnaal hoofdbureau Kruisem op zoek moest naar zo’n 370 medewerkers. “We hebben achttien stem- en evenveel telbureaus te bemannen met elk een voorzitter, een secretaris en 4 bijzitters. Voor elk bureau zijn ook 4 plaatsvervangers opgeroepen. Om aan die 370 mensen te komen, heb ik er meer dan duizend moeten aanschrijven. Bijna 70% komt met een excuus”, vertelt Martens.

De meeste bezwaren zijn van medische aard. “Maar bij deze verkiezingen hebben we ook nog eens de pech dat ze samenvallen met communie- en lentefeesten. In de meeste gevallen is de reden van verhindering ook wel gegrond. Maar we krijgen ook de gekste excuses. Ik zal niet kunnen komen tellen, want tegen de middag zal ik al aan de aperitief hebben gezeten, zo probeerde iemand te ontkomen. Daarmee kom je natuurijk niet weg. Opvallend is ook, dat heel wat mensen zwaaien met een spotgoedkoop vliegticket van Ryanair of een hotelreservatie om aan te tonen dat ze dit weekend op reis zijn. Die kunnen niet vervolgd worden. Want hoewel dit moeilijk controleerbaar is, wordt op reis zijn wel als een geldige reden beschouwd”, bedenkt Martens.

Parket vervolgt

Wie opgeroepen is en zondag zonder geldige reden weg blijft, riskeert wel een straf. De voorzitters van de kiesbureaus moeten een lijst van de onwettig afwezigen opstellen en bezorgen aan het parket, dat kan beslissen (en dat meestal ook doet) om de betrokkenen te dagvaarden. Ze riskeren boetes vanaf 200 euro.