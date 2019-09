Een eerste schooldag vol nieuwigheden in de Vrije Basisschool Ouwegem Ronny De Coster

02 september 2019

14u46 1 Kruisem De Vrije Basisschool Ouwegem start het schooljaar met flink wat nieuwigheden: de sportzaal is verbouwd, het oudercomité heeft voor een nieuwe speeltuin gezorgd en Jo Debaene versterkt het directieteam.

De feestelijke start van het schooljaar begon in Ouwegem met een verrassing voor de dame die 35 jaar lang de schoolbusdienst heeft verzorgd. Rogine (85) kreeg niet alleen een daverend applaus, maar ook een toepasselijk afscheidscadeau: een miniatuurschoolbus met daarop foto’s van ‘haar’ schoolbuskinderen.

Het was de nieuwe directrice Jo Debaene, die Rogine in de kijker zette. Jo Debaene leidt de school tot februari in een duobaan met Marie-Christine Ghysels en neemt van dan alleen de leiding.

De school stelde maandag ook haar vernieuwde sporthal voor en de leukste verrassing voor de kinderen was ongetwijfeld het nieuwe natuurspeelpark. Dat is een cadeau van het oudercomité, dat er vele uren werk en ook 6.000 euro aan spendeerde. Het project kreeg 1.500 euro steun van Cera.