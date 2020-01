Dwars door Kruishoutem met Scheldestappers Ronny De Coster

08 januari 2020

16u10 0 Kruisem De wandelvereniging Scheldestappers loodst wandelaars op zaterdag 11 januari door Kruishoutem. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf verschillende tochten.

Start- en aankomstplaats voor de viggaaltocht Dwars door Kruishoutem is zaal De Kepper aan de Kerkhofweg 2 in Kruishoutem. Deelnemers stappen 6, 10, 15, 21 of 30 kilometer. Starten kan tussen 7 en 15 uur. Inschrijven kost 2 euro. Wie lid is van een wandelvereniging, stapt mee voor 1,50 euro. Meer praktische info staat op de website www.scheldestappers.tk